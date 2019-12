La stagione 2019 di Formula 1 ha regalato forti emozioni, col sesto titolo conquistato da Lewis Hamilton, seguito da Bottas e Verstappen sul podio Mondiale. Adesso si guarda al futuro, con i piloti pronti ad iniziare un nuovo anno ricco di emozioni e sfide.

Proprio guardando al futuro, negli ultimi giorni si è parlato di un possibile ritorno in gara di Fernando Alonso, che non ha escluso questa ipotesi. Lo spagnolo è stato associato alla Red Bull, ma il consulente del team, Marko, ha escluso categoricamente questa possiblità: “abbiamo subito detto che non abbiamo bisogno di Alonso. Non avrebbe funzionato anche a causa del nostro partner motore Honda. Se sentono solo il nome Alonso, avranno mal di testa. Dobbiamo dare a Max una monoposto nel 2020 con la quale può diventare campione del mondo. Altrimenti se ne andrà”, ha affermato l’austriaco ad Auto Bild.

