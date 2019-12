E’ andata in scena nella ultime ore il classico saluto natalizio in casa Ferrari. Oggi Mattia Binotto ha annunciato che la Ferrari 2020 sarà svelata il prossimo 11 febbraio, confermano il colore opaco che non tutti amano.

Prima di godersi le vacanze natalizie, Charle Leclerc ha stilato il suo bilancio del 2019, ammettendo di essere soddisfatto del suo primo anno in rossi: “in questa prima stagione alla Ferrari ho imparato tanto e non vedo l’ora che inizi la prossima“, ha affermato ai microfoni Sky.

Il giovane pilota monegasco ha poi aperto una parentesi sul 2020: “per il futuro speriamo bene. Non abbiamo ancora visto gli sviluppi della nuova auto, ma abbiamo lavorato bene e penso sarà positivo“.

