Ancora problemi per la Ferrari: il team di Maranello multato con 50 mila euro ad Abu Dhabi

E’ andato in scena oggi l’ultimo Gp della stagione 2019 di Formula 1: Lewis Hamilton ha chiuso il suo anno in bellezza, aggiudicandosi anche la gara di Abu Dhabi e festeggiando dunque in grande il suo sesto titolo Mondiale. Alle spalle del britannico si sono piazzati Verstappen e Leclerc ed è stato proprio il monegasco della Ferrari a finire sotto investigazione ancor prima del via.

La FIA ha infatti indagato sul “caso-benzina” riguardante la SF90 di Leclerc: sembra infatti che alla partenza sia stata riscontrata una quantità di carburante diversa da quella che il team aveva precedentemente dichiarato. Il team è stato convocato dai commissari alle 19.45 (orario di Abu Dhabi) e solo alle 22.08 ha emesso il suo verdetto: Ferrari punita con una multa da 50mila euro. Nessuna sanzione invece per Leclerc legata al risultato della sua gara.

“C’era una differenza di 4,88 kg tra la dichiarazione del team per l’auto 16 e la massa di carburante misurata dal delegato tecnico. La dichiarazione della squadra era quindi inaccurata e costituiva una violazione della direttiva tecnica. Ciò a sua volta costituisce una violazione dell’articolo 12.1.1.i del Codice sportivo internazionale. Di conseguenza, gli steward hanno stabilito che la squadra avrebbe dovuto essere multata di € 50.000 per la suoi dichiarazione inesatta”, questa la comunicazione della FIA.