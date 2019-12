La prima stagione al volante della Ferrari non è stata affatto negativa per Charles Leclerc, capace di conquistare sette pole e dieci podi, oltre alle due vittorie di Spa e Monza.

Un bilancio tutto sommato positivo, come ammesso dal monegasco ai microfoni di Motorsport.com: “sono contento, all’inizio della stagione non ci avrei creduto se mi avessero detto che avrei fatto sette pole e dieci podi. E’ decisamente meglio di quanto mi aspettassi. Guardando indietro, ci sono stati degli errori, quindi l’obiettivo è comprenderli e cercare di non rifarli. Ma sono soddisfatto di questa prima stagione. Non è stato facile, nella prima parte abbiamo faticato, ma penso che abbiamo lavorato bene e che questo si sia visto nella seconda parte, quando abbiamo centrato due vittorie incredibili“.

Tornando alla vittoria di Monza, Leclerc ha ammesso: “ovviamente è stato un qualcosa che è andato oltre tutti i miei sogni. Essere su quel podio con migliaia di tifosi della Ferrari è stato assolutamente folle. Queste esperienze non le dimenticherò mai. Non dimenticherò mai questo primo anno con la Ferrari. So di avere ancora molto lavoro da fare per migliorare. Ma abbasserò la testa e proverò a farlo ancora meglio“.

