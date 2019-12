Mancano ormai una manciata di giorni al tanto atteso scambio di mezzi fra Lewis Hamilton e Valentino Rossi. Il prossimo 9 dicembre, in quel di Valencia, il campione britannico salirà sulla Yamaha, mentre il ‘Dottore’ si siederà sulla Mercedes.

Su Instagaram il campione del mondo di F1 ha taggato Valetino Rossi in un messaggio che dimostra come non stia più nella pelle al solo pensiero dell’evento: “sono molto emozionato di questo scambio con una leggenda come Valentino Rossi. Sei pronto, Vale?“.

