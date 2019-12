Formula 1 – Dal 2020 tutto alla luce del sole: nei test non sarà più possibile coprire le auto, copiare adesso sarà più facile

Novità nel mondo della Formula 1: la FIA ha imposto ai team delle nuove regole che impediscono alle squadre di coprire le proprie monoposto durante i test. Adesso copiare sarà più facile: anche i motori ed i cambi non potranno rimanere nascosti durante i test della Formula 1 e sono vietati i paravento.

“Nessuno schermo, copertura o altri ostacoli che in qualche modo oscurano qualsiasi parte di un’auto saranno ammessi in qualsiasi momento nel paddock, garage, pit lane o griglia, a meno che non sia chiaro che tali coperture siano necessarie esclusivamente per motivi meccanici (rotture)“, fa sapere la FIA.