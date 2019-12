Risale allo scorso anno lo scoop clamoroso riguardante un presunto flirt tra Wanda Nara e Brozovic. Entrambi i protagonisti del falso flirt hanno deciso di agire per vie legali contro Fabrizio Corona, ex fotografo dei vip, che sarà processaato il prossimo 12 marzo a Milano per diffamazione.

Era stato proprio Corona, sul suo sito “King Corona Magazine” ad ipitozzare il flirt tra la moglie di Icardi ed il calciatore croato. “Il giudice ha rilevato la fondatezza della notizia di reato e di elementi validi per sostenere l’accusa di diffamazione in dibattimento e ha disposto pertanto il processo“, queste le parole del legale di Brozovic.

Valuta questo articolo