E’ una Roma compatta e consistente, quella che è scesa in campo questa sera al Franchi contro la Fiorentina, nella sfida valida per la 17ª giornata di Serie A. Goleada giallorossa, con gli uomini di Fonseca che hanno superato i viola col risultato di 4-1, consolidando il quarto posto in classifica.

Una Roma divertita in campo che ha controllato il gioco, grazie alle ottime prestazioni di Zaniolo, Pellegrini e Dzeko. E’ stato proprio quest’ultimo a portare in vantaggio i giallorossi, con Kolarov che ha presto trovato il raddoppio. Un fallo di Caceres non sanzionato su Zaniolo ha permesso alla Fiorentina di riaprire la partita, con una rete di Badelj.

Al ritorno in campo dopo la pausa, la Roma è tornata in campo ancora più accanita e sciolta, ha continuato a gestire il gioco fino a prendere piano piano il largo con le reti di Pellegrini e Zaniolo.

Serata amarissima dunque per i viola e Montella, che adesso rischia di essere esonerato.

