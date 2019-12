Franck Ribery dovrà rimandare il proprio rientro in campo al 2020, il francese infatti non sarà disponibile per le ultime due gare che la Fiorentina giocherà prima della sosta contro Inter e Roma.

Stando al comunicato diramato oggi dal club viola, l’ex Bayern dovrà sottoporsi ad un’operazione chirurgica per risolvere i propri problemi fisici. Questa la nota della Fiorentina: ‘il calciatore Franck Ribéry è stato sottoposto in data odierna a controllo specialistico visto il persistere della sintomatologia dolorosa in alcune situazioni di carico. Al fine di risolvere il problema e rendere più rapidi i tempi dell’ attività agonistica è stato proposto un trattamento di stabilizzazione chirurgica dell’articolazione che verrà effettuato nelle prossime ore. Al termine della procedura verrano resi noti i tempi di ripresa della attività agonistica‘.

