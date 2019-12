La situazione in casa Fiorentina è piuttosto delicata, la sconfitta subita con il Torino ha acuito la crisi viola, rendendo ancora più traballante la posizione di Vincenzo Montella.

Rocco Commisso al momento non ha intenzione di cambiare, ma saranno decisive le prossime partite per definire il futuro dell’allenatore. Interrogato a margine della cena di Natale della società, il numero uno del club toscano ha ammesso: “partita contro l’Inter decisiva? Un giorno alla volta e vedremo. I giocatori sanno che non sono venuti qui per cominciare a perdere. Non ho mai perso in vita mia e voglio vincere qualcosa. Ho chiesto tempo e noi in questo tempo dobbiamo portare i risultati a casa. Andiamo avanti e vediamo quel che succederà. Io ho fiducia, ho dato fiducia a tutti e riprendiamo da dove abbiamo cominciato. Certamente si devono vedere ora i risultati, dobbiamo fare il nostro percorso perché c’è bisogno di vincere. Il mercato? Ci stiamo pensando. Mi dicono che il mercato di gennaio sia difficile perché i giocatori non sono tutti disponibili, dobbiamo avere un po’ di tempo per fare un bel percorso“.

Un vero e proprio confronto con i giocatori non c’è stato, nemmeno sul treno di ritorno da Torino: “alcuni giocavano, alcuni mangiavano, altri dormivano. Li ho salutati, ho fatto loro gli auguri, e oggi non sono andato al campo ma penso abbiano fatto un buon lavoro. Ribery e Pezzella contro l’Inter? Non so se il primo ce la farà, il secondo sì. Faccio gli auguri di buon Natale e buon anno a tutti, non sarò qui per l’anno nuovo, si vedrà a gennaio quando tornerò in Italia“.

