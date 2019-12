Federico Chiesa non giocherà la partita fra Fiorentina e Roma. La società viola ha reso nota l’esclusione del giocatore attraverso un comunicato ufficiale nel quale si legge: “è stato sottoposto ieri ad accertamenti diagnostici che hanno escluso problematiche capsulo-ligamentose. L’atleta non ha potuto essere comunque convocato per la gara di domani a causa del persistere della sintomatologia dolorosa a carico della caviglia destra, dovuta all’infortunio rimediato nella gara di campionato contro l’Inter“.

