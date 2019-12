Brutto episodio accaduto durante Fiorentina-Inter, partita di Serie A giocatasi ieri sera. Un bambino presente allo stadio, è stato aggredito verbalmente e insultato dai tifosi della Fiorentina dopo aver esultato al secondo gol dell’Inter (poi annullato, ndr). Il piccolo, in lacrime, è stato allontanato insieme al padre dalla sicurezza che hanno trasferito entrambi in un altro settore.

L’episodio è stato denunciato sui social da Melissa Satta, presente allo stadio: “lì in mezzo c’era seduto un bimbo di 10 anni con il suo papà, al secondo gol dell’Inter ha esultato insieme al suo papà e i due sono stati aggrediti verbalmente dai ‘tifosi’ della Fiorentina. Il papà e il bambino sono stati portati via da quel settore da alcuni responsabili della Fiorentina che devo dire si sono comportati benissimo e hanno cercato di tranquillizzare il bimbo, perché la situazione stava degenerando. Io mi chiedo: non vi vergognate a far piangere e spaventare un bimbo di 10 anni solo perché ha esultato per la sua squadra del cuore? Mi dispiace ma io non vi chiamo tifosi, i tifosi sono coloro che rispettano il tifo, io vi chiamo ignoranti!“.

Valuta questo articolo