La collezione Eyewear Primavera/Estate 2020 di FILA spazia tra heritage, sport e fashion. La funzionalità incontra la moda, le prestazioni si fondono con il design, creando una linea unisex e distintiva per volti giovani che cercano occhiali comodi.

Gli elementi iconici del brand si uniscono con naturalezza e fun­zionalità alle linee sportive, offrendo uno stile contemporaneo e streetwear. Le forme e gli audaci accostamenti di colore creano una proposta completa, che interpreta tutte le sfumature di uno stile di vita casual e moderno.

Per la stagione Primavera/Estate 2020 arriva la mascherina sportiva unisex SF 9326, un modello avvolgente in grado di garantire massimo comfort senza rinunciare ad un tocco fashion. Originaria del mondo dello sport e di tutte le attività outdoor, la mascherina è stata ridisegnata dal brand pensando a un look urban e uno stile di vita moderno e dinamico.

La montatura, logata sia lateralmente che frontalmente, è caratterizzata da aste spesse disponibili in più colorazioni e da inserti in gomma che si adattano perfettamente alla fisionomia del viso, garantendo grip e fitting in qualsiasi situazione.

Le lenti da sole specchiate hanno una leggera curvatura in modo da evitare che la luce filtri da entrambi i lati.

La palette del modello SF 9326 presentato da FILA Eyewear è rossa con lenti silver, nera con lenti total black, bianca con lenti fumé e, per completare l’offerta, nera con lenti multicolor.

