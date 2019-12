Il futuro di Sebastian Vettel appare sempre più lontano dalla Ferrari. Nonostante Mattia Binotto non abbia voluto stabilire gerarchie, mettendo sullo stesso piano i due piloti della Rossa, appare fin troppo chiaro come Charles Leclerc sia un talento in grado di rappresentare presente e futuro della Ferrari: un presente e un futuro vincenti, già nell’immediato. Sebastian Vettel, dal canto suo, non si sente ancora pronto a vestire i panni del secondo pilota.

Il pilota tedesco ha ancora un anno di contratto con la Ferrari, probabilmente anche l’ultimo. Le prestazioni sottotono degli ultimi anni, unite agli ‘occhi dolci’ che Lewis Hamilton (in scadenza 2021) sta facendo alla Ferrari da qualche tempo, sono due motivazioni importanti per dar credito alla possibile separazione. Secondo il quotidiano spagnolo Marca, Vettel si sarebbe addirittura offerto ad un’altra scuderia.

Pronto a programmare il suo futuro, il tedesco, con un anno d’anticipo, avrebbe allacciato i contatti con Andreas Seidl, direttore sportivo della McLaren. La scuderia inglese, fra due anni, utilizzerà motori Mercedes, caratteristica che renderà le proprie monoposto più performanti e dunque appetibili per un pilota come Vettel. Il possibile arrivo del tedesco porterebbe all’addio di uno fra Carlos Sainz e Lando Norris, giovani piloti che lo stesso Seidl ha indicato come ‘il futuro della McLaren‘.

