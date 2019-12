La Ferrari lavora per un futuro brillante: dopo la stagione 2019 di F1 il team di Maranello ha intenzione di tornare in pista più competitivo, in modo da lottare per il titolo Mondiale. La Rossa sta lavorando sodo anche in altre aree, in particolar modo sui giovanissimi piloti che fanno esperienza alla Ferrari Driver Academy, intraprendendo un percorso da sogno, che li porta dalle categorie inferiori fino alla F1.

Durante la cena di Natale a Maranello, Binotto ha svelato un dettaglio molto interessante riguardante il futuro dell’Academy: “è alla ricerca di pilote donne in futuro, perchè anche le donne devono far parte della Ferrari Driver Academy. Al momento è qualcosa su cui stiamo lavorando. per assicurarsi che accada molto presto“.

