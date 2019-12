Fernando Alonso non esclude un ritorno in Formula 1: “è ancora una possibilità”

E’ terminata domenica la stagione 2019 di Formula 1: ad Abu Dhabi è stato presente anche Fernando Alonso, che ha salutato tutti i suoi vecchi collaboratori ed amici del Circus. Lo spagnolo ha deciso di allontanarsi dalla F1 per dedicarsi a nuove avventure, ma non è escluso un suo ritorno.

“Farò sicuramente la Indy 500. Vediamo come si svolgeranno le prossime settimane. La 500 miglia è l’unica mancante. Se dovessi riuscire a conquistarla, dopo aver vinto Le Mans, WEC e Daytona non potrei chiedere altro. Sicuramente ci riproverò“, ha dichiarato l’asturiamo ai microfoni di BBC Sport.

Per quanto riguarda il ritorno in F1 ha spiegato: “prima voglio fare Dakar e Indy, e poi vedere se mi manca la F1. Quest’anno è stato bello essere fuori dalla bolla del Circus. La F1 è ancora una possibilità, le regole del 2021 sono piuttosto interessanti. Forse cambieranno un po’ le cose e renderanno le vetture più facili da guidare. Se ne sentirò la mancanza, sono aperto a tornare. Anche perchè il mercato dei piloti è molto aperto per il 2021, quindi non c’è fretta di prendere una decisione“.