Lite social per Fernando Alonso: il pilota spagnolo non ha accettato la ‘battuta’ di un giornalista in un suo post Twitter. Alonso ha pubblicato sul suo profilo social un video del suo ritorno in pista a Monaco, al volante della Renault V8 spingendo i fan ad ascoltare l’audio.

“Motore Gp2, Motore Gp2“, ha scritto un giornalista, allundendo alle lamentele di Alonso quando gareggiava con la Honda.

“Il clown del giorno su Twitter. Ogni tanto cerchi di avere il tuo piccolo momento di gloria, anche quando sei completamente fuori contesto, come adesso. Triste per te, goditi la vita, è meraviglioso“, ha risposto Alonso.

