“Il pass olimpico è vicino, a marzo ci sarà la mia chiamata olimpica, poi incrociamo le dita. Lavoriamo“, Federica Pellegrini mantiene una certa dose di scaramanzia in vista della sua partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La ‘Divina’ ha annunciato che quelle giapponesi saranno le sue ultime Olimpiadi, dopo le quali si ritirerà in pace.

“Quest’anno per me è stato incredibile – ha detto la ‘Divina’ durante la consegna al Foro Italico dei Collari d’Oro al merito sportivo – Vincere il Mondiale in casa, a Roma, nel 2009 è stato incredibile, ma avevo vent’anni. Rivincerlo a 31 non era scontato ed è stato più complicato. Ha avuto un significato diverso. Se mi sento appagata? Lo sono anche adesso. So che quella di Tokyo, se arriverà, sarà la mia quinta Olimpiade. Penso di aver fatto quel che potevo per me stessa e il mio sport e potrò chiudere la mia carriera in pace“.

