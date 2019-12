Medaglia d’argento per Federica Pellegrini nei 200 stile libero, oggi pomeriggio a Glasgow, agli Europei di nuoto in vasca corta. La Divina ha ceduto alla britannica Anderson, che sul finale ha spiazzato tutti, precedendo l’olandese Heemskerk.

Al termine della gara Federica ha raccontato le sue sensazioni: “non l’avevo proprio vista, di là non riuscivo a vedere, un decimo, va benissimo così, non è che cambia la vita, poi oggi non sono stata molto bene, ho vomitato prima della gara, non è una scusa, va benissimo così, il tempo va bene per adesso, peccato perchè magari ad averla vicina riuscivo a vederla meglio, invece a lei ha fatto comodo essere lì. Non è che abbiamo nuotato un grandissimo 200 oggi. Sono contenta dai, quel decimo non mi cambia la vita sicuramento“, ha spiegato ai microfoni Rai.

“Non abbiamo nuotato un grandissimo 200 io e la Femke abbiamo nuotato un sacco di volte su tempi piu’ bassi. Ci siamo aiutate a vicenda. In camera di preparazione le ho detto ‘non sto molto bene’ e le mi ha risposto ‘stai tranquilla che i 200 sono nel tuo cuore’. Ci parliamo in francese per non far capire niente alle altre“, ha svelato poi la Divina.

