Il 2019 sta per terminare, ma gli appassionati dello sport già guardano al futuro, in particolar modo a Tokyo 2020, l’evento più importante del prossimo anno. Le prossime Olimpiadi saranno le ultime di Federica Pellegrini, campionessa del mondo nei 200 stile libero, questa sera a Milano per i Gazzetta Awards.

A margine dell’evento la Divina ha commentato l’ipotesi di avere un doppio portabandiera a Tokyo 2020: “non sapevo ci fosse questa ipotesi, è un onore talmente grande, sarebbe bello dividerlo con un’altra persona ma se ti viene dato è come essere capitano di una squadra: non ci sono mai stati due capitani. E’ giusto avere un portabandiera diverso nella cerimonia di apertura e di chiusura ma il doppio portabandiera sarebbe strano“, ha dichiarato.

