Federer e la doppia veste di imprenditore-testimonial: il nuovo progetto di Roger si chiama “On Running”

Roger Federer ha terminato la stagione 2019 al terzo posto del seeding ATP, ma i suoi impegni non sono certo terminati. Il tennista svizzero infatti, ha da poco reso nota la sua partnership con il marchio di calzature sportive svizzero On Running. Federer, per quanto concerne questo nuovo progetto, sarà sì testimonial, ma non solo. Il campione elvetico sarà anche imprenditore sostenendo il marchio con copiosi investimenti e lavorando allo sviluppo delle calzature sportive che esso produce. Per quanto concerne la sfera sportiva però, Federer ha reso noto che non abbandonerà le calzature Nike, insostituibili per il campione svizzero anche dopo il passaggio ad Uniqlo per quanto concerne il vestiario.

The first On assignment for @rogerfederer? An all-action run through NYC. From making an appearance on the @todayshow to setting the pace in Central Park, watch Roger beat the New York traffic on clouds.

Learn more about Roger’s new role at On: https://t.co/bBa7WjGtwg pic.twitter.com/Bh4jJFUnUr

— On (@on_running) November 26, 2019