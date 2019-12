Roger Federer e Rafa Nadal stanno vivendo una rivalità storica, intervallata solo dalle capatine di Novak Djokovic. I due fenomeni sopracitati sono richiestissimi ovviamente anche per esibizioni ed eventi benefici, come ad esempio quello che si terrà a Cape Town il prossimo 7 febbraio. Le apparizioni dei due in Sud Africa sono davvero rare, tanto che i biglietti per l’evento sono andati letteralmente a ruba. 48mila biglietti polverizzati dopo soli 10 minuti dall’apertura della prevendita, qualcosa di pazzesco anche per gli organizzatori che si aspettavano sì una grande affluenza, ma non si o a questo punto. Roger Federer e Rafa Nadal dunque giocheranno il Match for Africa in quel di Cape Town, un match per beneficenza che si appresta a restare nella storia, dato che potrebbe essere l’evento tennistico con la maggior partecipazione di pubblico di sempre.

