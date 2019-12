“Sono felice di presentare il mio nuovo Team Fogna! Sono entusiasta di lavorare con Corrado Barazzutti come mio head coach e con Stefano Barsacchi, preparatore atletico, Giovanni Teoli, fisioterapista e Alberto Giraudo. Non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione 2020!” Parole e musica di Fabio Fognini, il quale attraverso i suoi profili social ha voluto presentare il suo nuovo team ai suoi fans. Come detto, Corrado Barazzutti entrerà a far parte a pieno titolo del Team, seguendo Fabio nel ruolo di Head Coach per l’intera stagione 2020, con la speranza di effettuare un altro passo verso il gotha del tennis rappresentato dalla Top10 del seeding. In bocca al lupo dunque a Fognini ed al suo staff per la nuova stagione che è alle porte.

I’m happy to introduce my new Team Fogna! I’m excited to be working with Corrado Barazzutti as my head coach and with Stefano Barsacchi, trainer, Giovanni Teoli, physio and Alberto Giraudo. I can’t wait to start the new season! #2020 #newseason #teamfogna pic.twitter.com/VFTJRviKbJ — Fabio Fognini (@fabiofogna) December 7, 2019

Valuta questo articolo