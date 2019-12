A margine dei Supertennis Awards 2019, cerimonia di premiazione svoltasi a Torino, Fabio Fognini ha tracciato un bilancio della sua stagione 2019, un’annata vissuta fra alti e bassi: “quest’anno Montecarlo è stata una bella ciliegina, ma nei tornei piccoli ho giocato malino e in quelli grandi, tranne Parigi, ho raccolto poco. Per fortuna non ci sono solo io, ho sempre detto che più siamo meglio è. Ci sono giovani molto promettenti (in riferimento a Berrettini e Sinner). La più grande delusione? La Davis, non essere riusciti ad andare avanti. Eravamo tutti stanchi per diversi motivi: vedremo il prossimo anno“.

