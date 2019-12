Si è parlato di un possibile passaggio in Ferrari, ma anche di un ingresso nel board di Liberty Media per guidare la Formula 1.

Toto Wolff però al momento ha le idee chiarissime e il suo futuro dice ancora Mercedes, nonostante la perdita pesante di Niki Lauda. Interrogato ai microfoni della tv austriaca ORF, il team principal campione del mondo ha ammesso: “bisogna ricordare che quando Niki Lauda ed io ci siamo avvicinati a questa avventura, nel 2013, lo abbiamo fatto non solo come dipendenti ma come azionisti del team. Quindi la domanda non è solo se lavorerei altrove, ma se continuerei in Formula 1. Al momento mi diverto, che è la cosa più importante, credo. È sicuramente meno divertente rispetto a quando c’era Niki, ma il lavoro continua a motivarmi. Finché credo di poter contribuire in qualche modo, continuerò”.

Sul proprio futuro, Wolff ha rivelato: “mi piace il cronometro e la sfida di essere esposto alla ‘brutale verità’ ogni due weekend, la Formula 1 è un business molto complesso, con sponsorizzazioni, contratti con le piste, televisioni. Al momento mi sto divertendo con la gestione della squadra. Permanenza di Mercedes? Come imprenditore pensi a lungo termine, quindi consideri se la Formula 1 continuerà a svilupparsi positivamente. A questo risponderei: sì. Daimler e Mercedes costruiscono auto da strada e auto da corsa, questo è il nostro core business ed è per questo che vogliamo continuare insieme”.

Valuta questo articolo