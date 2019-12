Una stagione da incorniciare per Max Verstappen, riuscito a chiudere terzo nel Mondiale piloti di Formula 1 alle spalle dei due colleghi della Mercedes.

Tre vittorie, due pole position e nove podi per l’olandese, che si è beccato anche le lodi sperticate di Jacques Villeneuve: “Max Verstappen è stato impressionante. Ha avuto alcuni problemi di motore ad Abu Dhabi ma ha terminato comunque cinquanta secondi davanti al suo compagno di squadra. Penso che abbia guidato molto bene quest’anno, come un pilota che voleva vincere il campionato. Ha avuto un anno impressionante e ha imparato a gestire sempre meglio le critiche. La sua auto non era abbastanza veloce, ma non si è lasciato prendere dal panico e non si è mai arreso, dando tutto. Non riesco a ricordare un fine settimana in cui ha avuto un calo, forse in Messico ha corso un po’ con il suo ‘vecchio stile’, ma una gara su ventuno può andare bene”.

