La stagione è terminata, i piloti possono finalmente godersi le vacanze prima di rimettersi al lavoro in vista del 2020, altro anno cruciale che anticipa la rivoluzione regolamentare del 2021.

Sebastian Vettel ha già da qualche settimana iniziato il suo periodo di relax, gli unici pensieri sono al momento i regali di Natale da comprare a familiari e amici, tra cui Charles Leclerc. Anche il monegasco infatti appare nella lista di Seb, come ammesso da lui stesso ai microfono del giornale svizzero Blick: “come compagno di squadra, Charles Leclerc riceverà un regalo da parte mia, ma non ve lo posso rivelare, altrimenti non sarebbe una sorpresa. A Lewis Hamilton, Max Verstappen e Kimi Raikkonen invierò una cartolina, come lo scorso anno. Ma probabilmente non riceverò una risposta neppure questa volta”.

Il tedesco ha poi ammesso di avere bisogno di staccare la spina, soprattutto dopo questa stagione: “sono felice, ho davvero bisogno di una pausa dopo questa annata frenetica. A volte capita di avere la sensazione di avere un buon ritmo e desideri proseguire, ma quest’anno non è così”.

