Una stagione chiusa non proprio in modo positivo per Sebastian Vettel, riuscito a consolarsi però con la nascita del terzo figlio, venuto alla luce proprio alla vigilia dell’ultimo Gran Premio di Abu Dhabi.

Una gioia indescrivibile per il pilota tedesco, partito proprio da questo argomento nella sua singolare intervista concessa al quotidiano Blick: “grazie per gli auguri. Ma non arriverò mai ai sette figli di Nelson Piquet e Emerson Fittipaldi, avuti peraltro da madri diverse. Le critiche? Con il tempo si impara a gestirle meglio. In tutti gli ambiti della vita le persone muovono giudizi affrettati, e dimenticano altrettanto rapidamente ciò che è stato fatto in passato”.

Tra gli sportivi, Sebastian Vettel è senza dubbio uno dei pochissimo a non avere canali social, una scelta di cui va fiero: “questo argomento non si può evitare, il mondo ormai è così e lo sviluppo va avanti molto rapidamente. E bisogna imparare a conviverci, sia con i lati negativi che con quelli positivi. I miei figli sicuramente avranno un cellulare prima di quando l’ho avuto io, a 17 anni con una carta prepagata da 25 euro. Allora si usava solo per fare chiamate, ora non è più così. Non ho Facebook, Twitter o Instagram perché non sento il bisogno di condividere il mio privato con il pubblico. È molto semplice, anche se capisco perfettamente di non essere nella media. Oggi tutti comunicano costantemente con l’esterno. Per i miei figli sarà diverso, perché senza social sarebbero immediatamente esclusi. Ma fortunatamente hanno solo quattro e cinque anni e il problema per ora non si è posto”.

Non è mancata poi una curiosa rivelazione da parte di Vettel, relativa alla sua alimentazione: “ho fatto un esperimento nel 2018, sono diventato vegano per sei settimane. Ho imparato molto da quel periodo. Dipende tutto da te e da come mangi. Ho analizzato con attenzione l’argomento e ho capito che non esiste una dieta unica, perché ognuno è diverso e ogni corpo reagisce in maniera differente. Quello che non mi piace sono i giudizi rapidi, si dice che tutto è giusto o tutto è sbagliato in maniera troppo approssimativa. Ora mangio meno carne e presto più attenzione sulla qualità dei prodotti, cosa relativamente più semplice in Svizzera, e mangio più verdure

Valuta questo articolo