Al termine di ogni stagione si è soliti tracciare un bilancio, assegnando i voti in base alle prestazioni fornite nel corso dell’anno.

Questa volta è toccato ai piloti di Formula 1 esprimere il proprio giudizio sui propri colleghi, stilando una classifica utilizzando lo stesso sistema di punteggio dei Gran Premi: 25 punti al primo fino ad arrivare a 1 per il decimo. Al primo posto non poteva che esserci Lewis Hamilton, seguito da Max Verstappen e Charles Leclerc, i due piloti riusciti a dare del filo da torcere al britannico insieme a Bottas, quinto nella classifica di gradimento dietro Sainz.

Il bocciato per eccellenza è senza dubbio Sebastian Vettel, solo ottavo addirittura alle spalle di Ricciardo e Norris. Anche i colleghi ‘rimandano’ il tedesco, che paga i numerosi errori commessi in stagione. Non proprio un buon modo per chiudere un 2019 da dimenticare, con la speranza che il 2020 coincida con quel riscatto che la Ferrari aspetta ormai da un po’.

