Al termine del 2020 scadrà il suo contratto, ma al momento Max Verstappen non pensa al suo futuro.

La sua testa è concentrata sul prossimo Mondiale, dove andrà a caccia del suo primo titolo iridato, Red Bull permettendo. Interrogato da Ziggo Sport su un suo possibile passaggio in Ferrari al fianco di Charles Leclerc, l’olandese ha messo le cose in chiare: “vado d’accordo con Charles. In gara siamo aggressivi, ma fa parte del gioco. Al futuro non penso affatto, lui non ha alcuna influenza sul fatto che potrei avere un posto in Ferrari. Non credo che succederà, comunque, non dovresti avere due potenziali numeri uno l’uno accanto all’altro”.

Valuta questo articolo