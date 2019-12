Formula 1, il circus resta ad Abu Dhabi per i test di fine stagione: il programma completo

Archiviato il Gran Premio di Abu Dhabi con la vittoria di Hamilton, le dieci scuderie rimarranno altri tre giorni a Yas Marina per gli ultimi test della stagione

La stagione 2019 non si è ancora conclusa ufficialmente, nonostante ieri sia andato in scena l’ultimo Gran Premio della stagione ad Abu Dhabi. Nella giornata di domani infatti le monoposto torneranno sul circuito di Yas Marina per svolgere gli ultimi test del 2019, ultimo appuntamento prima del definitivo rompete le righe.

Si tratta di una sessione dedicata al lavoro per le gomme del campionato 2020, modificate rispetto a quelle di questa stagione. La Ferrari suddividerà il proprio lavoro, mandando in pista Vettel martedì e Leclerc mercoledì. La Mercedes invece non schiererà Hamilton, affidandosi prima a Bottas e poi a Russell.

Il programma completo:

Martedì 3 dicembre

06.00-15.00 Test Pirelli 2019

Mercoledì 4 dicembre

06.00-15.00 Test Pirelli 2019

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE