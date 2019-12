Formula 1 – Test Abu Dhabi, Vettel soddisfatto: “giornata utile per capire meglio le gomme del 2020”

Giornata positiva per Sebastian Vettel ad Abu Dhabi, il tedesco ha completato l’intero programma di lavoro previsto per lui dalla Ferrari, nonostante il piccolo inconveniente agli scarichi palesatosi al mattino.

Il quattro volte campione del mondo ha percorso 136 giri, pari ad oltre 755 chilometri, più di due volte la distanza del Gran Premio disputato domenica scorsa e vinto da Lewis Hamilton. Provate tutte le mescole messe a disposizione dalla Pirelli, sia quelle del 2019 che quelle del 2020, ma con la C5 Vettel è riuscito a firmare il proprio miglior tempo, un 1’37″891 che gli è valso il secondo posto nella classifica di giornata, alle spalle dell’1’37″124 di Valtteri Bottas.

Queste le sensazioni del tedesco a fine giornata: “è stata una giornata molto utile per farsi un’idea più precisa delle gomme 2020 in comparazione con quelle di quest’anno. Oggi il nostro esercizio principale è consistito proprio nel fare dei confronti e per questo abbiamo cercato di massimizzare tutto il tempo che abbiamo avuto a disposizione in pista, percorrendo ben oltre cento giri. Domani c’è un’altra giornata di valutazione gomme con Charles e sarà importante anche recepire il suo feedback in merito“.