Max Verstappen è cambiato, ma non solo dal punto di vista sportivo. Anche da quello comportamentale, trasformandosi in una persona più riflessiva rispetto al passato, quando sfogava la rabbia in modo troppo esagerato.

Interrogato ai microfoni di Ziggo Sport, il pilota della Red Bull ha raccontato la sua maturazione: “quest’anno sono stato molto più tranquillo davanti alle telecamere, più zen. In generale ora va meglio, non mi sono mai sfogato lanciando o rompendo oggetti, cosa che mio padre non ha mai permesso, ma a volte non puoi fare a meno di arrabbiarti. Sono comunque un essere umano, ma ora ho imparato che, se sono arrabbiato, è meglio aspettare prima di andare davanti alle telecamere. Prima, quando ero molto nervoso, capitava di saltare del tutto le sessioni con i media. Questo era un problema, ma ora non o faccio più”.

