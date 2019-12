Ha trascorso questa stagione alla Renault, lasciando la Red Bull al termine del 2018 e mettendo fine alla sua convivenza con Max Verstappen.

Daniel Ricciardo però è tornato a parlare del rapporto con l’olandese ai microfoni del podcast ufficiale della F1, Beyond the Grid, soffermandosi sul tamponamento di Baku 2018: “che fosse il mio compagno di squadra o no, noi avremmo continuato a correre veloce per vedere come sarebbe andata a finire. Ci siamo toccati l’uno con l’altro un paio di volte, ma è stato sempre Max a colpire me, ogni volta, e non viceversa. Mi aspettavo che la squadra dicesse ‘Ragazzi, smettetela con queste sciocchezze’, ma questo non è successo. Io odio sentire gli altri piloti lamentarsi via radio, non voglio avere a che fare con un piagnucolone. Inoltre penso che se sono abbastanza bravo so trovare un modo per superare, ma mi aspettavo che la squadra intervenisse, in quel caso”.

