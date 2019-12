Un progetto di vita, così Jos Verstappen ha definito il suo impegno e i suoi sacrifici per il figlio Max, seguito fin da piccolino nella sua passione per i motori fino all’arrivo in Formula 1.

Un’emozione grandissima per l’ex pilota olandese, molto più soddisfatto della carriera del figlio piuttosto che della propria. Interrogato da ‘Formule 1’, Verstappen senior ha ammesso: “Max è stato il mio progetto di vita, volevo vincere con lui, diventare campioni, avevamo e abbiamo tutt’ora quest’obiettivo da raggiungere insieme. Ho avuto qualche soddisfazione nella mia carriera personale, ma non ci penso proprio più, mi sono divertito e mi sto divertendo decisamente di più attraverso la carriera di Max rispetto a quanto avvenuto in prima persona. Ho fatto di più per la sua carriera che per la mia, ma quando è il proprio figlio a raggiungere certi traguardi è un’emozione veramente intensa”.

Sforzi che Max ha apprezzato eccome: “quello che ha fatto mio padre per me è incredibile, non potrò mai ringraziarlo abbastanza. Tutti i padri si fanno in quattro per i loro figli, ma non riesco ad immaginare uno sforzo intensivo come quello profuso da mio padre. Non riesco nemmeno ad elencare tutto quello che ha fatto per me“.

