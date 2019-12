Ad inizio stagione aveva scommesso sul fatto che la Red Bull avrebbe vinto ben cinque gare, mettendo sul piatto non solo la propria credibilità ma anche un bel gruzzoletto in denaro.

Purtroppo per Helmut Marko però, Max Verstappen è riuscito a portarne a casa ‘solo’ tre, costringendo dunque il super consulente austriaco a pagare: “il fatto che abbiamo conquistato meno Gran Premi del previsto mi è costato non poco, dal momento che avevo fatto una scommessa in denaro” le parole di Marko a Servus Tv. “Preferisco comunque non dire la cifra, perché fa già male al portafogli. La cosa che mi ferisce di più è che avremmo avuto il potenziale per farcela e magari per aggiudicarcene anche sei. Ci siamo giocati male le nostre carte in alcune corse. L’obiettivo per l’anno prossimo è chiaro, vogliamo vincere come minimo cinque gran premi e il titolo piloti con Verstappen”.

