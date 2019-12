La famiglia Verstappen continua a stuzzicare la Ferrari, accusandola direttamente o indirettamente di provare ad aggirare il regolamento. Il pilota della Red Bull aveva accusato senza mezzi termini il team di Maranello di aver imbrogliato dopo il Gran Premio di Austin, conclusosi in maniera amara per Vettel e Leclerc.

Questa volta è il padre Jos a puntare il dito contro la Ferrari, intervenendo ai microfoni di Ziggo Sport per esprimere il proprio parere sulla multa comminata dalla Federazione al team di Maranello, per aver dichiarato un quantitativo di carburante differente da quello effettivamente immesso nel serbatoio della vettura di Charles Leclerc. “Sappiamo bene che non si è trattato di un errore di calcolo” le parole di Verstappen senior. “La Ferrari non fa questo genere di errori. Si tratta di un argomento sensibile e non voglio esserne coinvolto. Ma comunque il prossimo anno c’è bisogno di rendere più restrittive le regole“.

Valuta questo articolo