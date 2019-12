Nelle ultime settimane si sono accumulate le voci circa un possibile passaggio di Toto Wolff nel 2021 in Ferrari, un escamotage messo in atto dal Cavallino per convincere Hamilton a trasferirsi a Maranello.

Il diretto interessato ha però risposto a queste indiscrezioni con una risata, lasciandosi andare ad una battuta esilarante: “sembra un buon piano, tuttavia preferirei mettere altri progetti in cantiere, come volare su Marte con Lewis e vedere se c’è qualcosa da vincere anche lì. Scherzi a parte, il mio obiettivo a breve termine è quello di aiutare la Mercedes a vincere nel 2020. Cosa succederà dopo lo deciderò nei prossimi mesi. Le vacanze? Il mio medico dice che si ha bisogno di tanti anni sia per arrivare a un livello così stressante che per uscirne. Tre settimane di ferie non saranno d’aiuto, si deve anche avere periodi di recupero durante tutto l’anno”.

