Formula 1 – Test Dhabi: brutte notizie per la Ferrari, incidente per Leclerc e bandiera rossa [FOTO]

Ieri il testa-coda di Vettel dopo un contatto con Sergio Perez, oggi l’incidente di Leclerc che potrebbe aver messo fine anzitempo al lavoro in pista del monegasco.

Una due giorni non proprio esaltante per la Ferrari ad Abu Dhabi, caratterizzata anche dal problema agli scarichi occorso al tedesco nel Da-1, risolto però dopo poche ore dai meccanici. Il driver del Principato oggi ha causato la prima bandiera rossa, fermandosi tra curva 13 e curva 14 del circuito di Yas Marina. Leclerc è tornato immediatamente ai box, così come la sua monoposto trasportata coperta da un telo dal carroattrezzi.

. @Charles_Leclerc has unfortunately lost his car at Turn 12/13. He is back in the garage, talking to the team now.#F1 #AbuDhabiTest #F1Testing pic.twitter.com/WCtv3u1oDU

— Charles Leclerc Fan Page (@LeclercNews) December 4, 2019