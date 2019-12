Serata di gala ieri al Louvre di Parigi, dove la FIA ha organizzato la cerimonia di fine anno per premiare i vincitori di tutti i campionati.

Presente ovviamente Lewis Hamilton per ritirare il trofeo per il successo nel Mondiale 2019, chiuso davanti a Valtteri Bottas e Max Verstappen. Un’occasione per parlare ancora di mercato, rivelando addirittura una telefonata tra Wolff e il pilota della Red Bull: “è un periodo interessante perché ci sono molti piloti che si stanno guardando intorno. Sto parlando delle chiamate che Toto riceve da tutti i piloti, incluso quello che era qui poco fa (Max Verstappen ndr). Tutti stanno cercando di lasciare la loro squadra per venire in Mercedes. Questo è comprensibile perché tutti vogliono vincere, tutti vogliono essere parte di una formula vincente. Ma non credo sia una cosa stressante al momento. C’è sempre una chiara via di comunicazione tra me e Toto. Non ci sono mai stati segreti e questo non cambierà“.

