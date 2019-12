La stagione deludente della Ferrari non poteva passare inosservata nemmeno agli occhi di Bernie Ecclestone, sempre attento alle dinamiche del circus.

L’ex boss della Formula 1 non è stato tenero nei confronti di Sebastian Vettel, protagonista di un Mondiale davvero negativo e costellato di errori. Interrogato da Sport Bild sulle prestazioni del tedesco, Mister E non si è nascosto: “ultimamente vedo di meno la disponibilità a fare tutto per vincere. Il giovane Charles Leclerc invece mi ricorda molto Michael Schumacher. Può diventare una grande figura per la Formula 1“.

