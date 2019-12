La stagione 2019 di Formula 1 si è aperta con la tragica notizia della scomparsa di Charlie Whiting, venuto a mancare improvvisamente proprio alla vigilia del Mondiale.

Una perdita pesantissima, che Michael Masi ha provato a colmare con lavoro e sacrificio, ricoprendo il difficile ruolo di Direttore di Gara. Inizialmente un incarico pro tempore, poi rinnovato per l’intera stagione e adesso anche per il 2020. Un motivo di soddisfazione per l’australiano, che ha tracciato un bilancio di questo suo primo anno: “mi viene spesso chiesto dell’evento più difficile della stagione, ed è stato sicuramente Melbourne. Non avrei potuto fare questo lavoro senza il supporto di una grande squadra, così come era molto importante che fossi sostenuto da dieci squadre e venti piloti. Non ho sentito i team lamentarsi di incoerenza. Lavoriamo a stretto contatto con loro. Nel complesso, posso essere soddisfatto del mio lavoro. È qualcosa che mi piace fare e come tutte le cose ci sono momenti buoni e cattivi ed è normale che non tutti sono sempre contenti delle decisioni“.

