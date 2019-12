Fernando Alonso è uscito ormai dal giro della Formula 1, preferendo occuparsi di altre competizioni e campionati diversi.

A gennaio infatti affronterà la sua prima Dakar, dove però non partirà certamente con i favori del pronostico. Intervenuto al Gran Gala della FIA tenutosi ieri al Louvre, il pilota spagnolo ha parlato anche dell’ultimo Mondiale di Formula 1, lanciando indirettamente una frecciata a Vettel e Leclerc: “la reputazione si basa sui fatti. E ogni anno vedo in giro piloti che si sbattono fuori a vicenda, mentre mi viene in mente quando lasciavo la scia a Monza o a Spa, per spirito di collaborazione. Non è mai facile cedere il volante, ma non è mai stato un problema perché in Toyota ero io quello che chiedeva consigli ai colleghi con cui ho condiviso un’annata intensa sui circuiti di tutto il mondo“.

