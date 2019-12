L’Alfa Romeo Racing deve fare tutto daccapo, il primo crash test della monoscocca è miseramente fallito e questo costringerà i meccanici a crearne uno nuovo. Il telaio del progetto 2020, denominato C39, non ha superato l’esame svolto presso il centro CSI ‘Certification & Testing’ di Bollate, alle porte di Milano.

Un imprevisto che, seppur non usuale, obbligherà il team di Hinwil a perdere tempo prezioso, obbligando la squadra agli straordinari per rispettare la tabella di marcia. Non si conosce al momento la data di presentazione della monoposto 2020, ma con ogni probabilità avverrà nella seconda settimana del mese di febbraio.

