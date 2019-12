Parole velenose, critiche pesantissime nei confronti della Ferrari da parte di Helmut Marko, che non ha mandato giù la decisione della FIA di multare il Cavallino di 50.000 dollari per il caso benzina di Abu Dhabi.

Una sanzione che il super consulente Red Bull ha definito ridicola ai microfoni di Auto Bild: “i regolamenti sono molto chiari e la lieve punizione che è stata inflitta alla Ferrari rappresenta per me uno scherzo. Si tratta di correttezza, rispetto delle regole e della parità di trattamento di tutte le squadre. Il motore della Ferrari è stato messo in discussione su diversi punti che sono probabilmente al di là di qualsiasi area grigia, ma non è stato fatto nulla per correggerlo. Se sospettiamo che ci siano irregolarità, sicuramente protesteremo, e quindi la Ferrari dovrà rivelare tutto e di conseguenza anche gli accordi con la FIA“.

Valuta questo articolo