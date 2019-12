Nemmeno il tempo di chiudere la propria esperienza in Italia con il Napoli, che Carlo Ancelotti è pronto per un’altra avventura.

L’allenatore di Reggiolo è pronto a sedersi sulla panchina dell’Everton, manca infatti solo l’ufficialità di un accordo ormai raggiunto, che permetterà così all’ex Chelsea di tornare in Premier League. Pronto per lui un contratto faraonico da 50 milioni di sterline totali per quattro anni e mezzo (l’equivalente di 58 milioni di euro). Il quotidiano britannico ‘The Sun’ è andato più a fondo, sviscerando il suo stipendio e dividendolo per anno, mese e giorno. Ancelotti dunque guadagnerà 12,9 milioni di euro a stagione, 1 milione e 128 mila al mese e 260 mila euro a settimana. Impressiona anche il dato dei soldi incassati al giorno, ovvero 36 mila euro, che diventano 1.548 euro all’ora e 24 euro al minuto.

Valuta questo articolo