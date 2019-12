Carlo Ancelotti è ormai il nuovo allenatore in pectore dell’Everton, mancano pochi dettagli prima dell’ufficialità, che dovrebbe arrivare tra giovedì e venerdì.

Una scelta, quella dei Toffees, che non convince appieno Jamie Carragher, che ha espresso il proprio parere ai microfoni di Sky Sports News: “sono sorpreso che abbia accettato la proposta Everton per la posizione in cui si trovano. Per loro ottenere un allenatore del calibro di Ancelotti sarebbe un colpo incredibile. Non sono però sicuro che sia l’uomo giusto per fare il lavoro di cui l’Everton ha bisogno. Ha allenato le migliori squadre del calcio europeo, ha preso squadre molto forti e ha aggiunto un tocco in più per renderle ancora migliori e per vincere trofei. I tifosi dell’Everton saranno estasiati, ma non vincerà il campionato o la Champions League con loro”.

L’ex Liverpool ha poi proseguito: “l’obiettivo sarà quello di portare la squadra dentro o vicino al piazzamento in Champions League. Ronald Koeman è un top manager ma non si adattava all’Everton e mancava dell’intensità di cui il club ha bisogno. Questa è la mia preoccupazione con Ancelotti, che ha avuto una carriera grandissima ma per l’età che ha potrebbe non avere l’intensità giusta per svolgere il lavoro che ci si aspetta da lui“.

