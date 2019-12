Il dado è ormai tratto, manca solo l’ufficialità e poi Carlo Ancelotti sarà il nuovo allenatore dell’Everton.

Tutti i pezzi del puzzle sono ormai al loro posto, lunedì dunque comincerà la nuova avventura in Premier del tecnico di Reggiolo, anticipata dalla presenza in tribuna sabato per il match del Goodison Park tra i Toffees e l’Arsenal. Sarà l’ultima partita di Duncan Ferguson in panchina come primo allenatore, prima di fare un passo indietro e ricoprire il ruolo di vice insieme al figlio di Ancelotti. Per quanto riguarda i dettagli del contratto, il Sun parla di un’intesa di 4 anni e mezzo per un totale di 50 milioni di sterline (circa 60 milioni di euro). Il debutto previsto infine a Santo Stefano in casa contro il Burnley.

