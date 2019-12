“Sono molto curioso perchè sarà un vero test per me, essendo la prima gara stagionale: voglio capire a che punto sto. Certamente questa è una tappa d’avvicinamento di una stagione che avrà tante tappe per me e che culminerà con i Giochi Olimpici di Tokyo 2020“. Si è espresso così Gregorio Paltrinieri alla vigilia degli Europei in vasca da 25 metri al via domani in Scozia. “Gli Europei in vasca lunga dello scorso anno a Glasgow non andarono molto bene a causa di qualche problema di salute ma la piscina è molto bella: le condizioni sono ottimali“, ha concluso il campione di Carpi.

