E’ andata in scena questa mattina la seconda giornata di batterie agli Europei di nuoto in vasca corta. Tanti italiani in gara, nel tentativo di staccare i pass per le semifinali e finali delle proprie gare.

Bene Federica Pellegrini: la Divina vola in semifinale nei 100 stile libero grazie al settimo tempos taccato in batteria, di 53”42. Applausi anche per Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza, che accedono alla finale dei 1500 stile libero, in programma domani al Tollcross International Swimming Centre di Glasgow, mentre è stato eliminato Gabriele Detti.

Ottima prestazione di Stefano Ballo e Filippo Megli, che accedono alla finale dei 200 stile libero rispettivamente col quinto e ottavo tempo. Anche Lorenzo Tarocchi sorride a Glasgow, grazie al pass staccato, col quarto tempo, nei 400 misti, così come anche Elena Di Liddo ed Ilaria Bianchi nei 50 farfalla.

Lorenzo Mora e Simone Sabbioni convincono nei 100 dorso e la giovane bolognese Costanza Cocconcelli vola in semifinale nei 100 misti. Eliminata invece la staffetta 4×50 mista mixed.

